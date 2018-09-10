BIANCAVILLA: VENTUNENNE FERITO CON UN COLPO DI FUCILE, UN FERMO

I carabinieri della compagnia di Paterno' hanno sottoposto un 23enne a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta ieri sera a Biancavilla nel corso della quale e...

I carabinieri della compagnia di Paterno' hanno sottoposto un 23enne a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta ieri sera a Biancavilla nel corso della quale e' stato ferito un 21enne di Adrano raggiunto da un colpo di fucile all'addome. Il giovane e' ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Cannizzaro di Catania.Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.