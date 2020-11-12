BIANCAVILLESE A SPASSO A CATANIA CON COLTELLO E DROGA, DENUNCIATO

Nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti hanno controllato un’autovettura con a bordo due persone, nella zona del quartiere San Giovanni Galermo. All’interno del veicolo, nella pronta disponib...

Nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti hanno controllato un’autovettura con a bordo due persone, nella zona del quartiere San Giovanni Galermo. All’interno del veicolo, nella pronta disponibilità del conducente del mezzo, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico lungo 19 cm., oltre a due dosi di cocaina. Il responsabile, il biancavillese P.P. del 1980, è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed è stato segnalato alla Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del T.U. Stupefacenti. Inoltre, con l’ausilio di personale della Polizia Stradale fatto intervenire sul posto, l’uomo è stato sottoposto all’alcoltest che ha consentito di accertare un tasso alcolemico superiore a quello consentito per la guida; pertanto, il reo è stato deferito all’AG anche per il reato di guida in stato di ebbrezza, con confisca del mezzo.

Infine, sia il conducente del mezzo che il passeggero, anch’egli residente a Biancavilla, sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti Covid-19 poiché sorpresi fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo.