BIANCAVILLLA: OLTRE SPACCIARE RUBA ENERGIA ELETTRICA, ARRESTATO 34 ENNE

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 34enne Paolo BATTIATI di Biancavilla, poiché ritenuto responsabile di  detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupe...

21 agosto 2017 12:31
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 34enne Paolo BATTIATI di Biancavilla, poiché ritenuto responsabile di  detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché furto aggravato.

Concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa gli uomini del Nucleo Operativo hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati:

20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, 65 euro in contanti nonché un bilancino elettronico di precisione.

I militari nel corso delle operazioni hanno altresì accertato, grazie alla preziosa collaborazione dei tecnici dell’Enel, che il reo aveva arbitrariamente allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica.

L’arrestato attenderà agli arresti domiciliari il giudizio per direttissima.

