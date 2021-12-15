95047

BIELLA, ARRIVA ALL'ESAME DI TEORIA PER LA PATENTE GUIDANDO L'AUTO: DENUNCIATA

15 dicembre 2021 19:19
Doveva sostenere l'esame di teoria per la patente e si è presentata presso la sede della Motorizzazione alla guida di un'auto.

E per questo si è beccata una multa salata dalla Polstrada.

L'episodio è accaduto a Biella e ha visto protagonista una 42enne di origine nigeriana.

È stato il personale della Polizia Stradale, mentre si trovava negli uffici della Motorizzazione, a notare l'arrivo della donna che era fra i candidati della prova degli esami.

Terminato il test, la quarantenne è stata identificata e gli agenti hanno fatto scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

