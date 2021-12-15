BIELLA, ARRIVA ALL'ESAME DI TEORIA PER LA PATENTE GUIDANDO L'AUTO: DENUNCIATA

Doveva sostenere l'esame di teoria per la patente e si è presentata presso la sede della Motorizzazione alla guida di un'auto.E per questo si è beccata una multa salata dalla Polstrada.L'episodio è ac...

A cura di Redazione 15 dicembre 2021 19:19

