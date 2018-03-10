BIELLA: Scopre a letto che la donna conosciuta in chat è un uomo, lo denuncia per violenza sessuale

BIELLA: Scopre a letto che la donna conosciuta in chat è un uomo

Si è reso conto che la persona con cui chattava da tempo, su un sito di incontri, non era una donna mentre stava consumando un rapporto sessuale. E, dopo essersi frettolosamente rivestito, lo ha denunciato in questura per violenza sessuale.

L'episodio a Biella. I due si erano conosciuti virtualmente in un sito di incontri dove Anna, in realtà un trentenne lombardo, si presentava come una giovane donna, con una triste storia di problemi economici e sopraffazioni.

Dopo averla sostenuta inviandole del denaro, l'uomo era finalmente riuscito a organizzare un incontro, nel parcheggio della stazione San Paolo. Lì la scoperta che quella che credeva una donna era in realtà un uomo