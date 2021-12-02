BIELLA: SI PRESENTA A FARE IL VACCINO CON IL BRACCIO IN SILICONE, DENUNCIATO

La fantasia di certi no vax non ha limiti. «Si presenta a fare il vaccino con il braccio in silicone pensando di ingannare gli operatori sanitari:Un 50enne verrà denunciato ai carabinieri e l'Asl segn...

Un 50enne verrà denunciato ai carabinieri e l'Asl segnalerà il caso alla procura.

E' accaduto stasera a Biella, in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi. "Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunità", sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi.

Nonostante l'applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l'operatrice a chiudere un occhio.

"La prontezza e la bravura dell'operatrice hanno rovinato i piani di questo soggetto che ora ne risponderà alla giustizia - aggiungono Cirio e Icardi -.

Il nostro grazie va, invece, a tutti gli operatori sanitari impegnati ininterrottamente da mesi nella nostra campagna vaccinale senza mai abbassare l'attenzione e la professionalità, a cominciare proprio da chi ha agito con prontezza questa sera a Biella, una delle prime Asl ad aver anche già raggiunto virtuosamente più del 93% del target di somministrazioni giornaliere che la Regione ha dato alle proprie aziende sanitarie per correre sempre più veloci con le terze dosi".

