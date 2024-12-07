BIG MATCH IN ARRIVO: IL PATERNÒ PRONTO A SFIDARE IL SIRACUSA, DONNE E BAMBINI ALLO STADIO GRATIS

Paternò Calcio: rifinitura questa mattina a Ragalna in vista del big match contro il SiracusaQuesta mattina la squadra del Paternò Calcio svolgerà la rifinitura presso il campo di Ragalna, in preparaz...

Questa mattina la squadra del Paternò Calcio svolgerà la rifinitura presso il campo di Ragalna, in preparazione alla delicatissima sfida di domenica al Falcone Borsellino.

L’avversario sarà il Siracusa, capolista del campionato e autentica corazzata, in un match che promette spettacolo e grande intensità.

Di Perna: “Concentrazione massima per un match difficilissimo”

L’amministratore delegato Franco Di Perna, intervenuto alla vigilia dell’incontro, ha commentato così l’atmosfera che si respira in casa rossoblù: “La sconfitta di mercoledì contro l’Akragas è stata stregata, una partita persa in modo indescrivibile contro un avversario che ha passato l’intero incontro nella propria metà campo. Ma ormai abbiamo messo tutto alle spalle. Siamo concentrati sul Siracusa e siamo consapevoli che sarà una sfida difficilissima. Tuttavia, sappiamo di potercela giocare. Questi ragazzi, fin dal primo giorno, hanno dimostrato grinta e spirito di squadra, ed è ciò che metteremo in campo domenica.”

L’appello alla città: “Tutti allo stadio per sostenere il Paternò”

In vista dell’incontro, la società ha lanciato un appello a tutti i tifosi e alla cittadinanza: “Il supporto dei nostri sostenitori sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno e caloroso, pronto a sostenere i ragazzi in questa sfida importantissima.”

Ingresso gratuito per donne e bambini

Per favorire una grande partecipazione, la società ha deciso che donne e bambini potranno accedere gratuitamente allo stadio. Ha inoltre specificato che non saranno valide tessere sostenitori, né saranno concessi biglietti omaggio o accrediti per questa occasione.

Un appuntamento imperdibile

Tutte le premesse sono pronte per vivere una domenica di grande sport e passione. La società invita i tifosi a munirsi di biglietto e a partecipare numerosi, per trasformare il Falcone Borsellino in una fortezza rossoazzuri

“Vi aspettiamo per sostenere i nostri ragazzi e vivere una grande giornata di sport. Forza Paternò!” è il messaggio finale della società.