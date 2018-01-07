I biglietti vincenti della Lotteria Italia, in Sicilia estrazioni solo premi di 20.000 euro

La dea bendata alla fine ha premiato Anagni, in provincia di Frosinone: il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia è andato al fortunato possessore del biglietto Q 067777. Il secondo premio da...

La dea bendata alla fine ha premiato Anagni, in provincia di Frosinone: il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia è andato al fortunato possessore del biglietto Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni è andato al biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926), e il quinto da 500 mila euro a Roma (D 034660). La Lotteria Italia di quest’anno ha distribuito premi per oltre 28 milioni di euro, il tutto grazie a una numero venduto di biglietti che è stato pari a 8.603.900, che ha dato vita a una raccolta complessiva di 43.019.500 euro.

Sette biglietti di terza categoria che vincono 20mila euro ciascuno. E’ il magro bottino di cui si deve accontentare la Sicilia per quanto riguarda la Lotteria Italia 2017/2018, la così detta lotteria di Capodanno che da decenni ormai vede nel giorno dell’epifania la sua estrazione finale e che quest’anno ha premiato quasi esclusivamente il Nord Italia.

Nel lungo elenco dei vincitori, per al Sicilia ci sono solo premi da 20mila euro.

C 068038 venduto ad Acireale

E 280778 venduto ad Enna

N 401905 venduto a Palermo

E 128827 venduto a Catania

R 111204 venduto a Misterbianco

Q 158989 venduto a Comiso

U 196613 venduto a Sciacca

N 406384 venduto a Belpasso

L 285708 venduto a Corleone