BILANCI RITOCCATI PER OTTENERE IL BONUS COVID, DENUNCIATI TRE IMPRENDITORI NEL PALERMITANO

Tre imprenditori di Partinico, Cinisi e Borgetto sono stati denunciati per aver percepito illecitamente incentivi statali con contributo a fondo perduto erogati dallo Stato per sostenere le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da covid19. Si tratta di una particolare misura assistenziale, introdotta dal cosiddetto “decreto rilancio”, per aiutare le imprese di minori dimensioni che, nel mese di aprile 2020, a seguito delle restrizioni imposte dal lockdown, hanno dovuto far fronte ad una significativa contrazione del fatturato, pari ad almeno due terzi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (aprile 2019).

In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato diverse violazioni. Nel caso di una società di Cinisi operante nel settore delle costruzioni, il legale rappresentante ha contabilizzato, nel mese di aprile 2019, una fattura inerente alla compravendita di un lotto di terreno edificabile che, invece, da accertamenti documentali è risultata essere stata effettuata e saldata nel mese precedente. Un secondo soggetto, titolare di una ditta di costruzioni di Borgetto, ha erroneamente contabilizzato nel mese di aprile 2019 due fatture inerenti a cessioni di beni strumentali che invece, dall’analisi documentale, sono risultate essere state regolarizzate con “pagamenti in compensazione” di beni strumentali acquistati in leasing nel 2018 che, pertanto, andavano contabilizzate in quell’annualità. Lo stesso titolare ha inoltre esibito ai militari un documento di trasporto datato in epoca successiva e pertanto palesemente falso. Infine, ad un terzo soggetto, titolare di una boutique per abiti da sposa di Partinico, a seguito di un accurato controllo fiscale, è stato ricostruito il reale volume d’affari del mese di aprile 2019, accertando che nel periodo considerato aveva contabilizzato cessioni di beni effettuate nel mese precedente; ciò ha comportato una differenza di imponibile, rispetto a quanto dichiarato all’atto della richiesta del contributo di oltre 58 mila euro.

In tutti i tre i casi quindi è venuto meno uno dei criteri previsti per l’erogazione del contributo, ovvero quello di aver avuto una contrazione del fatturato di oltre i due terzi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per questo motivo i tre imprenditori sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Palermo per il reato di indebita percezione di contributi ai danni dello Stato e in un caso anche per il reato di falso in atto pubblico, nonché segnalati all’agenzia delle entrate per il recupero delle somme illecitamente percepite.