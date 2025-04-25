BILANCIO 2025-2027, SALTA TUTTO: PATERNÒ TRA I COMUNI COMMISSARIATI DALLA REGIONE

E’ un mezzo fallimento della politica, e di quelle Amministrazioni che dicono sempre che lavorano per il bene comune. Ma quando in un Comune non si riesce nemmeno ad approvare il bilancio di prevision...

E’ un mezzo fallimento della politica, e di quelle Amministrazioni che dicono sempre che lavorano per il bene comune.

Ma quando in un Comune non si riesce nemmeno ad approvare il bilancio di previsione, nonostante la Regione abbia dato tre mesi di proroga, qualche problema c’è di sicuro. Del resto un Comune senza bilancio approvato non può nemmeno spendere soldi in programmazione ed attività ma solo in dodicesimi con gravi problemi per pianificare quello che si deve fare.

A mettere ordine ci ha pensato l’assessorato agli Enti Locali, retto da Andrea Messina, che ha inviato i Commissari nei Comuni che entro il 31 marzo non hanno approvato il bilancio di previsione 2025-2027. Parliamo di 29 Comuni in provincia di Agrigento, 13 a Caltanissetta, 6 ad Enna, 42 a Messina, 34 a Palermo, 3 a Ragusa, 10 a Siracusa, 13 a Trapani e 29 nella provincia di Catania.

Molti dei Comuni della provincia di Catania sono nella nostra zona, tra questi Adrano, Belpasso, Biancavilla, Nicolosi, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Zafferana, dove Commissario per il Bilancio è stato nominato il dottor Giuseppe Petralia, mentre a Bronte, Commissario per il bilancio sarà il dottor Angelo Sajeva.

Il Commissario preposto, invierà alla Giunta un avviso di predisporre il bilancio in tempi brevi, appena viene fatto ( o se già pronto), invierà la diffida al Consiglio Comunale per la celere approvazione entro un termine stabilito. Se ciò non avviene, il Commissario approva il bilancio e in quel caso il Consiglio Comunale decade.

Nel frattempo, al Commissario, spettano le indennità di carica e il rimborso delle spese sostenute, che naturalmente sono a carico del Comune. Dopo che ciò avviene, e dopo l’esborso di soldi che un Comune non dovrebbe uscire, si torna alla solita politica in attesa del nuovo bilancio, con buon pace di tutti.