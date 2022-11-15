BILD, 'DUE MISSILI RUSSI CADUTI IN POLONIA, DUE MORTI'

Due dei missili russi lanciati oggi contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina.Lo scrive la Bild, secondo la quale sarebbero morte due persone.La no...

Due dei missili russi lanciati oggi contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina.

Lo scrive la Bild, secondo la quale sarebbero morte due persone.

La notizia è rilanciata anche dall'agenzia russa Ria Novosti. Anche i media Usa confermano la notizia che due missili russi sono caduti nel territorio della Polonia, paese membro della Nato, uccidendo due persone. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press che, a sua volta, cita un funzionario dell'intelligence americana.

"Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa". Lo ha annunciato su Twitter Piotr Müller il portavoce di Morawiecki.