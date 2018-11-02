BIMBA DI 13 ANNI IN GRAVISSIME CONDIZIONI TRASPORTATA DA FIRENZE A MESSINA GRAZIE A UN VOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE

E' atterrato da poco a Catania l'aereo Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare che ha trasportato da Firenze una ragazzina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessit...

E' atterrato da poco a Catania l'aereo Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare che ha trasportato da Firenze una ragazzina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall'ospedale pediatrico "Meyer" di Firenze all'Azienda ospedaliera universitaria "G. Martino" di Messina.

La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di interventi a favore della popolazione. La Sala situazioni di vertice ha quindi attivato un Falcon 50, uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, che è decollato dall'aeroporto di Roma-Ciampino, sede del 31esimo Stormo.

Dopo l'atterraggio a Firenze, sul velivolo è stata imbarcata la ragazza, accompagnata da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo. Ripartito dalla città toscana, l'aereo è atterrato nello scalo di Catania-Fontanarossa, dove è stata trasferita sull'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale "G. Martino".

Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento ed in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.