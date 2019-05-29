BIMBA DI 4 ANNI IN PERICOLO DI VITA: TRASPORTATA A ROMA CON UN VOLO SPECIALE DELL’AERONAUTICA MILITARE

È partito oggi alle 13.30 dall’Aeroporto di Fontanarossa di Catania l’aereo Falcon dell’Aeronautica Militare per effettuare il trasferimento di una bambina di quattro anni, ricoverata presso l’ospedal...

È partito oggi alle 13.30 dall’Aeroporto di Fontanarossa di Catania l’aereo Falcon dell’Aeronautica Militare per effettuare il trasferimento di una bambina di quattro anni, ricoverata presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, accompagnata dai genitori e da personale medico specializzato, in imminente pericolo di vita per patologie cardiache.

L’aereo militare, atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino, attivato dalla Prefettura di Messina, per effettuare il trasporto sanitario d’urgenza a favore della minore, si è reso necessario in quanto la piccola necessitava di urgente assistenza medica presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Il velivolo è arrivato a Roma nel primo pomeriggio e sul posto l’equipe medica ha trasportato la piccola paziente presso il nosocomio per ricevere le cure necessarie.