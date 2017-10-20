BIMBA DI 43 GIORNI IN PERICOLO DI VITA: DA CATANIA A ROMA SU UN VOLO DELL'AERONAUTICA

Una bambina di 43 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata da Catania a Ciampino, per essere poi trasferita in ospedale, con un Falcon 50 del 31/o Stormo dell’Aeronautica Militare.Il...

Il trasporto, richiesto della Prefettura di Messina, si è reso necessario in quanto la bambina aveva urgentemente bisogno di assistenza medica. A bordo del velivolo c'erano anche la mamma e due equipe mediche per stabilizzare la bimba in culla termica.