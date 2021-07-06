95047

BIMBA DI 5 ANNI ANNEGA IN PISCINA A CASA NEL PALERMITANO

Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina nel giardino di casa.A portarla in ospedale a Termini Im...

A cura di Redazione Redazione
06 luglio 2021 20:33
BIMBA DI 5 ANNI ANNEGA IN PISCINA A CASA NEL PALERMITANO -
Oltre 95047
Condividi

Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina nel giardino di casa.

A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. La piccola è arrivata già morta al pronto soccorso.

E' in corso da parte del medico legale l'ispezione per accertare le cause del decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047