BIMBA DI 5 ANNI ANNEGA IN PISCINA A CASA NEL PALERMITANO
Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina nel giardino di casa.A portarla in ospedale a Termini Im...
A cura di Redazione
06 luglio 2021 20:33
Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina nel giardino di casa.
A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. La piccola è arrivata già morta al pronto soccorso.
E' in corso da parte del medico legale l'ispezione per accertare le cause del decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.