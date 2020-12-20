BIMBA DI APPENA 4 GIORNI TRASPORTATA D'URGENZA DA CATANIA A NAPOLI

E’ atterrato, sull'aeroporto di Capodichino, un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasport...

E’ atterrato, sull'aeroporto di Capodichino, un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dal Policlinico di Messina all’ospedale Santobono di Napoli.

Lo rende noto l’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Messina, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il velivolo era decollato dallo scalo di Ciampino nella notte; una volta raggiunto l’aeroporto di Catania ed effettuato l'imbarco - nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19 - della neonata all’interno di una culla termica, dei familiari e dell’equipe medica al seguito, è ridecollato alla volta dello scalo campano, dal quale - in ambulanza - la piccola è stata trasferita presso l’ospedale Santobono.