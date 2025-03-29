BIMBA DI DUE ANNI IN PERICOLO VITA, TRASPORTATA D'URGENZA DA CATANIA A ROMA
Una bambina di appena due anni, in gravissime condizioni di salute, è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale G. Martino di Messina all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, grazie a un volo sanitario effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.
La piccola paziente, bisognosa di cure altamente specialistiche non disponibili in loco, è stata accompagnata da un familiare e costantemente assistita da un’équipe medica durante tutto il trasferimento.
Dopo essere giunta in ambulanza all’aeroporto di Catania-Fontanarossa intorno a mezzogiorno, è stata imbarcata sul velivolo militare, decollato poco dopo in direzione dell’aeroporto militare di Ciampino. L’arrivo nella capitale è avvenuto circa un’ora dopo il decollo.
Ad attenderla, una seconda ambulanza del Bambino Gesù, pronta a trasportarla immediatamente presso la struttura sanitaria per iniziare le terapie necessarie.Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Messina e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A coordinare l’intera operazione è stata la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che garantisce 24 ore su 24 la prontezza per missioni di trasporto sanitario urgente su tutto il territorio nazionale.
Al termine della missione, l’equipaggio del 31° Stormo ha fatto rientro alla base di Ciampino per riprendere il servizio di operatività immediata.