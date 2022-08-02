BIMBA DI UN ANNO IN PERICOLO DI VITA A CATANIA: TRASFERITA D’URGENZA AL GASLINI DI GENOVA

Nella giornata di ieri è stato effettuato un trasporto sanitario d’urgenza con l’intervento dell’Aeronautica Militare per salvare una bambina di poco più di un anno in pericolo di vita.Il trasporto sa...

Nella giornata di ieri è stato effettuato un trasporto sanitario d’urgenza con l’intervento dell’Aeronautica Militare per salvare una bambina di poco più di un anno in pericolo di vita.

Il trasporto sanitario da Catania a Genova è stato coordinato dalla Prefettura di Catania per trasferire nel più breve tempo possibile all’Ospedale Gaslini di Genova una bambina di poco più di un anno che era ricoverata presso la clinica pediatrica del Policlinico G. Rodolico di Catania.

Il servizio di emergenza dell’Aeronautica Militare è stato disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea.

Il velivolo militare è partito da Roma Ciampino, ha raggiunto Catania, ha imbarcato la bambina, la madre e l’equipe medica per poi ripartire verso Genova. La bambina è stata trasferita d’urgenza all’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova.