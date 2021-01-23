BIMBA MORTA A PALERMO, IL GARANTE DELLA PRIVACY BLOCCA TIKTOK PER CHI NON HA CONFERMATO L’ETÀ

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok "il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafi...

"Il Garante - spiega l'Authority - già a dicembre aveva contestato a TikTok una serie di violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilita' con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.

In attesa di ricevere il riscontro richiesto con l'atto di contestazione, l'Autorità ha deciso comunque l'ulteriore intervento odierno al fine di assicurare immediata tutela ai minori iscritti al social network presenti in Italia".

Il Garante della privacy ha dunque vietato a TikTok l'ulteriore trattamento dei dati degli utenti "per i quali non vi sia assoluta certezza dell'eta' e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico".

Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il Garante si e' riservato "ulteriori valutazioni". Il provvedimento di blocco verrà portato all'attenzione dell'Autorita' irlandese, considerato che recentemente TikTok ha comunicato di avere fissato il proprio stabilimento principale in Irlanda.