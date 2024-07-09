BIMBA MORTA IN INCIDENTE A VILLABATE, ANCHE LA MADRE TROVATA CON TASSO ALCOLEMICO ALTO

I due genitori indagati per omicidio stradale per la morte della loro figlia di tre anni, nel Palermitano avevano entrambi un tasso alcolemico alto.L'uomo aveva 1,34 microgrammi per litro, la donna 1,...

I due genitori indagati per omicidio stradale per la morte della loro figlia di tre anni, nel Palermitano avevano entrambi un tasso alcolemico alto.

L'uomo aveva 1,34 microgrammi per litro, la donna 1,25 microgrammi per litro.

Gli esami sono stati eseguiti anche sulla mamma della piccola perché i Carabinieri, che indagano, vogliono accertare con esattezza la dinamica dell'incidente stradale, non escludendo alcune ipotesi, neppure quella che alla guida ci fosse la donna, anche se il marito ha detto di esserci stato lui.

Il corpo di Aurora è nel reparto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell’autopsia. E proprio per potere procedere a eseguire atti irripetibili, come l’esame medico legale, che la Procura di Palermo ha iscritti nel registro degli indagati entrambi i genitori nell’attesa anche di verificare l’esatta dinamica dell’accaduto