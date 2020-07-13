BIMBA NASCE PREMATURA DA MADRE POSITIVA AL COVID-19: OPERATA AL CUORE A TAORMINA

E' stata operata a cuore aperto per una cardiopatia congenita complessa la neonata nata prematura a Palermo dalla una madre positiva al Covid-19. L'intervento, durato alcune ore e senza complicanze, è...

E' stata operata a cuore aperto per una cardiopatia congenita complessa la neonata nata prematura a Palermo dalla una madre positiva al Covid-19. L'intervento, durato alcune ore e senza complicanze, è stato eseguito sulla piccola paziente, che pesa 1,5 chilogrammi, nel Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina, diretto da Sacha Agati.

Prima dell'operazione di cardiochirurgia la neonata è stata sottoposta a tutti gli esami di screening tamponi e sierologi. Il team che ha eseguito l'intervento ha atteso la negatività di tre tamponi e la sua sieroconversione per le IgG.

La bimba è adesso ricoverata nella terapia intensiva postcardiochirurgica del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina.