BIMBI MORTI, FISHER-PRICE RICHIAMA MILIONI DI CULLE

Cinque milioni di culle della Fisher-Price sono stati richiamati dopo che il prodotto è stato collegato a decine di morti infantili.

Lo ha annunciato la Consumer Product Safety Commission (Cpsc) degli Stati Uniti.

La commissione afferma che almeno 30 bambini sono morti dal 2009 ad oggi a causa della 'Rock 'n Play Sleepers' dopo essersi rotolati nella culla e rimanendo soffocati.

Il richiamo riguarda circa 4,7 milioni di prodotti anche se la Mattel, proprietaria della Fisher-Price, difende la sicurezza del prodotto.

Dopo la segnalazione degli ultimi 10 incidenti mortali - in alcuni casi i bimbi avevano appena tre mesi -, l'azienda ha avvertito i consumatori di non usare più la culla. "Dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in modo contrario alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso in collaborazione con la Consumer Product Safety Commission (Cpsc) che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione", ha comunicato l'azienda.