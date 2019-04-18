BIMBO DI 2 ANNI MORTO A CASSINO, STRANGOLATO DALLA MADRE: “PIANGEVA, VOLEVO CHE STESSE ZITTO”

E' stato strangolato dalla madre il piccolo di 2 anni morto ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.E' quanto hanno accertato i carabinieri che hanno fermato la donna, una...

E' quanto hanno accertato i carabinieri che hanno fermato la donna, una 29enne che è stata già portata in carcere, al termine di un lungo interrogatorio nella notte. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio: la donna ha raccontato al 118 che il piccolo era stato investito in località Volla da un'auto poi fuggita.

Un racconto che non ha convinto e ha fatto scattare gli ulteriori accertamenti dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione di inquirenti ed investigatori, la donna avrebbe ucciso il piccolo di appena 28 mesi prima stingendogli il collo e successivamente coprendogli la bocca per non farlo respirare, provocando così la morte per asfissia.

La 29enne è accusata di omicidio. Dopo il fermo eseguito nella notte su disposizione del pm di Cassino, è stata trasferita nella sezione femminile del carcere di Rebibbia a Roma.