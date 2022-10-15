BIMBO DI SOLI SEI GIORNI TRASPORTATO D'URGENZA IN VOLO DA CATANIA A ROMA

Trasporto sanitario d’urgenza, nella tarda serata di ieri, per un piccolo paziente di soli sei giorni in imminente pericolo di vita, da Catania all’aeroporto di Ciampino, con un velivolo Falcon 900 de...

Trasporto sanitario d’urgenza, nella tarda serata di ieri, per un piccolo paziente di soli sei giorni in imminente pericolo di vita, da Catania all’aeroporto di Ciampino, con un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. I medici del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesina di Catania, riscontrando il quadro clinico complesso del piccolo paziente, hanno richiesto il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Lo rende noto l’Aeronautica militare.

Il velivolo è arrivato all’aeroporto di Catania dove insieme al bimbo - che ha viaggiato all’interno di una culla termica - sono stati imbarcati i genitori ed un’equipe medica del nosocomio catanese. Il velivolo è poi decollato verso l'aeroporto di Ciampino dove all’atterraggio, avvenuto poco dopo le 21, un’ambulanza ha assicurato il trasporto verso l’ospedale pediatrico.

Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti.