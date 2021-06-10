BIMBO DI UN ANNO SI USTIONA CON L'ACQUA BOLLENTE: TRASPORTATO A CATANIA IN ELISOCCORSO

Un incidente domestico ha avuti delle gravi conseguenze per un bimbo di otto mesi che ha riportato ustioniI fatti sono accaduti a Vita, nel Trapanese, dove una signora di nazionalità rumena impegnata...

A cura di Redazione 10 giugno 2021 20:23

Condividi