BIMBO DI UN ANNO SI USTIONA CON L'ACQUA BOLLENTE: TRASPORTATO A CATANIA IN ELISOCCORSO
Un incidente domestico ha avuti delle gravi conseguenze per un bimbo di otto mesi che ha riportato ustioniI fatti sono accaduti a Vita, nel Trapanese, dove una signora di nazionalità rumena impegnata...
I fatti sono accaduti a Vita, nel Trapanese, dove una signora di nazionalità rumena impegnata a preparare il pranzo, pare che non abbia potuto impedire che il bambino si rovesciasse addosso una pentola con dell’acqua bollente
Ustioni di 2° grado e trasferimento in elisoccorso all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania, presso il centro grandi ustioni del 'Cannizzaro' di Catania, vista la mancanza di posti al centro ustioni del 'Civico' di Palermo, dapprima è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Salemi, poi a Castelvetrano. .