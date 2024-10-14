BIMBO IN PERICOLO DI VITA TRASPORTATO D’URGENZA DA CATANIA A ROMA GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE

Stamattina la Prefettura di Catania ha coordinato con successo il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminente pericolo di vita dall'Arnas Garibaldi all'ospedale Pediatrico 'Bambino Gesù' di...

Stamattina la Prefettura di Catania ha coordinato con successo il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminente pericolo di vita dall'Arnas Garibaldi all'ospedale Pediatrico 'Bambino Gesù' di Roma. Lo rende noto l'ufficio del Governo di Catania.

Il bambino, affetto da grave patologia congenita, per le sue complesse condizioni di salute necessitava di urgenti cure specialistiche presso la struttura sanitaria della capitale, ma non poteva essere trasportato con voli civili.

Grazie all'operazione coordinata dalla Prefettura, che ha operato in stretta collaborazione con i professionisti sanitari dell'ospedale Garibaldi e con l'Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un proprio aereo ed ha organizzato il volo, il piccolo paziente è stato trasportato in poche ore e in massima sicurezza.

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha espresso la sua gratitudine a tutte le persone coinvolte nella riuscita dell'operazione. "Desideriamo ringraziare -. ha detto - l'Aeronautica Militare per la consueta celerità ed efficienza con cui ha organizzato il volo.

Siamo, inoltre, profondamente grati ai medici e agli operatori sanitari che hanno garantito le cure necessarie al piccolo paziente".