BIMBO RICOVERATO PER SALMONELLA A RAVENNA, SEQUESTRATO OVETTO KINDER, INDAGANO I NAS

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna hanno sequestrato un ovetto di cioccolata, dopo che, la settimana scorsa, un bambino di 12 anni si era sentito male dopo averlo mangiato. Gli era stata diagnosticata la salmonella, e dopo alcuni giorni di ricovero è tornato a casa. Anche la sorella, che aveva mangiato lo stesso prodotto, ha accusato qualche piccolo malessere. Ne dà notizia il Corriere di Romagna.

Il sequestro è scattato in seguito all’esposto presentato dai genitori: i carabinieri del nucleo antisofisticazione, sottolinea il giornale, hanno sequestrato uno dei tre ovetti Kinder che facevano parte della confezione di quello mangiato dal bambino poco prima di sentirsi male.

L’obiettivo dei Nas è capire, attraverso le analisi, se possa esserci una correlazione fra il prodotto e la salmonella.

Nei giorni scorsi, intanto, l’azienda Ferrero aveva ritirato dal mercato italiano 4 prodotti: i Kinder Sorpresa T6 ‘Pulcini’, Kinder Sorpresa Maxi 100g ‘Puffi’ e ‘Miraculous’ e Kinder Schoko-Bons. Tutti prodotti nella fabbrica (temporaneamente chiusa) di Arlon, in Belgio, dove un focolaio di salmonella ha fatto scattare l’allerta.

Secondo l’azienda al momento in Italia non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati in Belgio.