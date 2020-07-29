BIOLOGICHE MA NON TRACCIATE, SEQUESTRATE IN SICILIA 97,7 TONNELLATE DI MANDORLE
A cura di Redazione
29 luglio 2020 17:27
Il Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Messina, congiuntamente a personale dell’ICQRF di Catania, a seguito di controlli presso un’azienda dedita alla commercializzazione di frutta secca biologica operante nella provincia di Ragusa, ha sequestrato 97,7 tonnellate di mandorle bio, per un valore complessivo di 753 mila euro, risultate prive delle indicazioni utili a rintracciarne la provenienza.
1500 euro il valore delle sanzioni irrogate