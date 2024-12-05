PATERNO'. BLACKOUT NELLA ZONA SCALA VECCHIA: RESIDENTI SENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA OLTRE 24 ORE, LA SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI

Molti dei nostri lettori ci hanno segnalato, attraverso il nostro servizio whatsapp, un disservizio che sta creando preoccupazione in alcune zone della città."Salve, volevo segnalare che da ieri nott...

Molti dei nostri lettori ci hanno segnalato, attraverso il nostro servizio whatsapp, un disservizio che sta creando preoccupazione in alcune zone della città.

"Salve, volevo segnalare che da ieri notte alcune vie della zona Scala Vecchia, come via Balatelle, via Potenza, via Ancona, via Aosta, ecc., sono senza illuminazione pubblica.

Abbiamo fatto diverse segnalazioni al numero verde, seguendo la voce guida, ma senza la possibilità di parlare con un operatore. Ad oggi siamo ancora al buio. In queste vie, dove ci sono molte persone anziane che vivono da sole, siamo molto preoccupati per la loro sicurezza."

La segnalazione descrive una situazione di disagio che persiste da oltre 24 ore, con molte strade rimaste senza illuminazione.

La mancanza di luci sta creando particolari preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto per le persone anziane che vivono sole, alimentando timori per possibili incidenti o situazioni di pericolo.

La redazione seguirà l'evolversi della vicenda e invita tutti i lettori a fornire ulteriori segnalazioni o informazioni utili.