95047

Blitz antidroga, sgominata banda attiva tra Catania e Modica: 10 arresti

Blitz antidroga, sgominata banda attiva tra Catania e Modica: 10 arresti

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2018 08:04
Blitz antidroga, sgominata banda attiva tra Catania e Modica: 10 arresti -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Modica con l'ausilio dei militari dei Comandi Provinciali di Ragusa e Catania stanno arrestando 10 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. L'indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa, ha permesso di sgominare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina che operava a Modica.

Ricostruiti floridi canali di approvvigionamento tra il capoluogo etneo e la città del ragusano culla del barocco.
Nel corso dell'attività, durata circa un anno, sono già stati sequestrati oltre 4 chili di droga ed arrestate numerose persone.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà presso la Compagnia di Modica alle ore 11.00 di oggi, alla presenza del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa e del Comandante Provinciale dell'Arma di Ragusa.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047