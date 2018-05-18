Blitz antidroga, sgominata banda attiva tra Catania e Modica: 10 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Modica con l'ausilio dei militari dei Comandi Provinciali di Ragusa e Catania stanno arrestando 10 persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. L'indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa, ha permesso di sgominare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina che operava a Modica.

Ricostruiti floridi canali di approvvigionamento tra il capoluogo etneo e la città del ragusano culla del barocco.

Nel corso dell'attività, durata circa un anno, sono già stati sequestrati oltre 4 chili di droga ed arrestate numerose persone.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si svolgerà presso la Compagnia di Modica alle ore 11.00 di oggi, alla presenza del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa e del Comandante Provinciale dell'Arma di Ragusa.

IN AGGIORNAMENTO