BLITZ ANTIMAFIA TRA CATANIA E MESSINA: 39 ARRESTI CONTRO IL CLAN CAPPELLO-CINTORINO

Un'operazione antimafia contro il clan Cappello-Cintorino è in corso nelle province di Catania e Messina con l'esecuzione di due ordinanze cautelari emesse nei confronti di 39 persone indagate, a vari...

Un'operazione antimafia contro il clan Cappello-Cintorino è in corso nelle province di Catania e Messina con l'esecuzione di due ordinanze cautelari emesse nei confronti di 39 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, narcotraffico, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, e trasferimento fraudolento di valori.

I provvedimenti sono stati eseguiti da carabinieri del comando provinciale di Messina e da finanzieri dei comandi provinciali di Catania e della Città dello Stretto.

Le due ordinanze sono il risultato dello stretto coordinamento investigativo attuato tra le Procure di Catania e di Messina, con la supervisione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per "monitorare più efficacemente le persistenti attività, anche di sfruttamento economico del territorio, proprie dei citati clan per effetto delle cointeressenze nei territori di confine delle due province".

Il provvedimento a Catania è stato emesso dal gip Simona Ragazzi su richiesta del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dei sostituti Assunta Musella e Alessandro Sorrentinti.

L'ordinanza di Messina è stata firmata dal gip Ornella Pastore, su richiesta della procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dei sostituti Liliana Todaro, Antonella Fradà, Fabrizio Monaco e Francesco Massara.

ORDINANZA G.I.P. DI CATANIA – DESTINATARI DI O.C.C. IN CARCERE

CINTORINO Christopher Filippo, nato il 26.04.1992 a Taormina (ME);

GALASSO Alessandro, nato il 31.01.1978 a Taormina (ME);

DE LUCA Antonino, nato il 26.04.1998 a Taormina (ME);

MAVILLA Diego Enrico, nato il 19.10.1976 a Catania;

MOBILIA Carmelo, nato il 24.02.1975 a Calatabiano (CT);

MURATORE Cinzia, nata il 10.02.1979 a Sesto San Giovanni (MI),;

MURATORE Gianluigi, nato il 27.05.1992 a Taormina (ME);

PEDICONE Riccardo, nato il 07.02.1980 a Catania;

RANERI Giuseppe (inteso “Peppe Castelmola”), nato a Taormina (ME) il 27.02.1972;

RAMO Giovanni Lorenzo Salvatore nato il 31.03.1993 a Taormina (ME);

RICCIARDI Ciro, nato il 22.06.2001 a Caserta (CE);

SPINELLA Carmelo, nato il 15.10.1971 a Calatabiano (CT);

SPINELLA Mariano (INTESO “U biondu”), nato il 12.03.1966 a Graniti (ME);

TREMANTE Anna, nata il 08.10.1980 a Napoli.

ORDINANZA G.I.P. DI MESSINA – DESTINATARI DI O.C.C. IN CARCERE/ARRESTI

DOMICILIARI

ALFONSO Renato, nato a in Germania il 28.10.1981;

CIPRONE Letterio, nato a Taormina (ME) il 01.12.1975;

CRIMI Matteo Fortunato Mario, nato a Catania il 12.07.1980;

CURCURUTO Alessandro, nato a Mongiuffi Melia (ME) il 01.12.1955;

D’AMORE Carmelino Antonino, nato a in Svizzera il 07.06.1971;

FERRARA Salvatore, nato a Milazzo (ME) il 26.01.1975;

GALASSO Alessandro, nato a Taormina (ME) il 31.01.1978;

LE MURA Carmelo, nato a Taormina (ME) il 22.11.1973;

MAZZULLO Giuseppe Daniele, nato a Taormina (ME) il 12.11.1977;

PEDICONE Riccardo, nato a Catania il 07.02.1980;

RANERI Giuseppe, nato a Taormina (ME) il 27.02.1972;

RUGGERI Giuseppe, nato a Taormina (ME) il 15.05.1965;

RUSSO Nicola, nato a Giarre (ME) il 11.06.1983;

SESSA Carmelo, nato a Catania il 18.12.1977;

SICALI Carmelo, nato a Catania il 24.07.1966;

TREMANTE Anna, nata a Napoli il 08.10.1980;

CRIMI Salvatore, nato a Taormina (ME) il 25.02.1969;

DI STEFANO Giuseppe Concetto, nato a Catania il 26.02.1979;

MANGIAGLI Rosario, nato a Catania il 24.08.1963;

MIRABILE Rosalinda, nata a Taormina (ME) il 20.01.1980;

NASSI Gianfranco, nato a Taormina (ME) il 17.03.1995;

NOCE Rosario, nato a Taormina (ME) il 13.07.1990;

RANERI Rosario, nato a Taormina (ME) il 21.12.1977;

RONSISVALLE Vincenzo, nato a Catania il 15.12.1974;

SICALI Annamaria, nata a Catania il 23.04.1987