BLITZ ANTIMAFIA TRA CATANIA E MESSINA: 39 ARRESTI CONTRO IL CLAN CAPPELLO-CINTORINO
Un'operazione antimafia contro il clan Cappello-Cintorino è in corso nelle province di Catania e Messina con l'esecuzione di due ordinanze cautelari emesse nei confronti di 39 persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, narcotraffico, spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, e trasferimento fraudolento di valori.
I provvedimenti sono stati eseguiti da carabinieri del comando provinciale di Messina e da finanzieri dei comandi provinciali di Catania e della Città dello Stretto.
Le due ordinanze sono il risultato dello stretto coordinamento investigativo attuato tra le Procure di Catania e di Messina, con la supervisione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per "monitorare più efficacemente le persistenti attività, anche di sfruttamento economico del territorio, proprie dei citati clan per effetto delle cointeressenze nei territori di confine delle due province".
Il provvedimento a Catania è stato emesso dal gip Simona Ragazzi su richiesta del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dei sostituti Assunta Musella e Alessandro Sorrentinti.
L'ordinanza di Messina è stata firmata dal gip Ornella Pastore, su richiesta della procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dei sostituti Liliana Todaro, Antonella Fradà, Fabrizio Monaco e Francesco Massara.
ORDINANZA G.I.P. DI CATANIA – DESTINATARI DI O.C.C. IN CARCERE
CINTORINO Christopher Filippo, nato il 26.04.1992 a Taormina (ME);
GALASSO Alessandro, nato il 31.01.1978 a Taormina (ME);
DE LUCA Antonino, nato il 26.04.1998 a Taormina (ME);
MAVILLA Diego Enrico, nato il 19.10.1976 a Catania;
MOBILIA Carmelo, nato il 24.02.1975 a Calatabiano (CT);
MURATORE Cinzia, nata il 10.02.1979 a Sesto San Giovanni (MI),;
MURATORE Gianluigi, nato il 27.05.1992 a Taormina (ME);
PEDICONE Riccardo, nato il 07.02.1980 a Catania;
RANERI Giuseppe (inteso “Peppe Castelmola”), nato a Taormina (ME) il 27.02.1972;
RAMO Giovanni Lorenzo Salvatore nato il 31.03.1993 a Taormina (ME);
RICCIARDI Ciro, nato il 22.06.2001 a Caserta (CE);
SPINELLA Carmelo, nato il 15.10.1971 a Calatabiano (CT);
SPINELLA Mariano (INTESO “U biondu”), nato il 12.03.1966 a Graniti (ME);
TREMANTE Anna, nata il 08.10.1980 a Napoli.
ORDINANZA G.I.P. DI MESSINA – DESTINATARI DI O.C.C. IN CARCERE/ARRESTI
DOMICILIARI
ALFONSO Renato, nato a in Germania il 28.10.1981;
CIPRONE Letterio, nato a Taormina (ME) il 01.12.1975;
CRIMI Matteo Fortunato Mario, nato a Catania il 12.07.1980;
CURCURUTO Alessandro, nato a Mongiuffi Melia (ME) il 01.12.1955;
D’AMORE Carmelino Antonino, nato a in Svizzera il 07.06.1971;
FERRARA Salvatore, nato a Milazzo (ME) il 26.01.1975;
GALASSO Alessandro, nato a Taormina (ME) il 31.01.1978;
LE MURA Carmelo, nato a Taormina (ME) il 22.11.1973;
MAZZULLO Giuseppe Daniele, nato a Taormina (ME) il 12.11.1977;
PEDICONE Riccardo, nato a Catania il 07.02.1980;
RANERI Giuseppe, nato a Taormina (ME) il 27.02.1972;
RUGGERI Giuseppe, nato a Taormina (ME) il 15.05.1965;
RUSSO Nicola, nato a Giarre (ME) il 11.06.1983;
SESSA Carmelo, nato a Catania il 18.12.1977;
SICALI Carmelo, nato a Catania il 24.07.1966;
TREMANTE Anna, nata a Napoli il 08.10.1980;
CRIMI Salvatore, nato a Taormina (ME) il 25.02.1969;
DI STEFANO Giuseppe Concetto, nato a Catania il 26.02.1979;
MANGIAGLI Rosario, nato a Catania il 24.08.1963;
MIRABILE Rosalinda, nata a Taormina (ME) il 20.01.1980;
NASSI Gianfranco, nato a Taormina (ME) il 17.03.1995;
NOCE Rosario, nato a Taormina (ME) il 13.07.1990;
RANERI Rosario, nato a Taormina (ME) il 21.12.1977;
RONSISVALLE Vincenzo, nato a Catania il 15.12.1974;
SICALI Annamaria, nata a Catania il 23.04.1987