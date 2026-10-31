CATANIA Blitz dei Carabinieri nei bar del centro: scoprono irregolarità, scattano multe salate

Controlli a tappeto tra via Dusmet, villa Pacini e via Manzoni: sanzionati due titolari per oltre 2mila euro.

In un recente servizio, i Carabinieri delle stazioni di Catania Piazza Dante e Piazza Verga, in collaborazione con personale dell’Agenzia dei Monopoli e della Polizia Locale, hanno intensificato le azioni volte al ripristino del decoro urbano, concentrandosi maggiormente sull’occupazione abusiva di suolo pubblico in aree particolarmente sensibili della città.

L’attenzione dell’Arma, questa volta, si è focalizzata fra via Dusmet, via Antonino di San Giuliano e via Manzoni.

In tale contesto, è stato sanzionato amministrativamente il titolare di un bar nei pressi della villa Pacini, un 37enne residente a Mascalucia, perché al termine degli accertamenti è stata riscontrata la vendita illecita di prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo. Per il negoziante è scattata una sanzione amministrativa dell’importo di 1.000 euro.

Analogo controllo è stato avviato presso un altro bar nei pressi di via Manzoni, gestito da un 43enne residente a Caltagirone, che è stato sanzionato amministrativamente, per un importo di 1.032 euro, per il mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità prescritti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La normativa di riferimento prevede che gli accessi al locale devono essere visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico, senza impedimenti al controllo visivo.

L’iniziativa rientra nelle azioni di vigilanza sul territorio finalizzate a promuovere legalità, ordine e decoro nelle aree più frequentate della città, con l’obiettivo di tutelare la convivenza civile e valorizzare il contesto urbano.