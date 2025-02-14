BLITZ DEI NAS A LINGUAGLOSSA: SEQUESTRATI 20 KG DI ALIMENTI IRREGOLARI IN UNA PASTICCERIA

Nell’ambito di un servizio di controllo congiunto, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS di Catania, insieme ai militari della Compagnia di Randazzo e della Stazione del posto, hann...

Nell’ambito di un servizio di controllo congiunto, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS di Catania, insieme ai militari della Compagnia di Randazzo e della Stazione del posto, hanno effettuato verifiche mirate in diverse attività commerciali, tra cui bar, ristoranti e pasticcerie, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e tutelare la salute dei consumatori.

L’attività, predisposta anche in occasione della giornata degli innamorati di “San Valentino” e in previsione dei festeggiamenti “carnevaleschi”, si è concentrata sulla verifica della qualità e della tracciabilità degli alimenti destinati alla vendita e al consumo.

In tale contesto, all’interno del laboratorio di un bar-pasticceria del centro, l’intervento degli ispettori del NAS si è concluso con il sequestro di oltre 20 Kg di alimenti privi di qualsiasi certificazione di provenienza e una sanzione per 2500€ a carico del titolare.

I prodotti sequestrati spaziano dai dolciumi agli insaccati: zeppole di riso, panzerotti dolci misti, cornetti surgelati, brioche fresche, pangrattato, salumi, prodotti caseari, olio, mele e altri generi alimentari. Tutti erano stati conservati senza rispettare le norme sanitarie, in locali non adeguatamente areati.

I militari dell’Arma hanno inoltre riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e criticità strutturali all’interno dell’attività, elementi che hanno reso necessaria l’immediata segnalazione all’ASP di Catania per i successivi accertamenti.

I controlli igienico-sanitari svolti dai Carabinieri assumono un’importanza fondamentale per prevenire rischi per la salute pubblica, specialmente durante le festività in cui vi è un maggiore afflusso di clienti.

La vendita di alimenti privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o manipolati senza il rispetto delle norme di sicurezza alimentare, rappresenta una grave minaccia per i consumatori. L’azione dell’Arma, quindi, non si limita solo al contrasto delle irregolarità, ma mira a garantire che i cittadini possano acquistare e consumare prodotti sicuri, senza rischi per la salute.