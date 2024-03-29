BLITZ DEI NAS: SEQUESTRATI 1.415 KG DI DOLCI IN DUE LABORATORI ED UNA INDUSTRIA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI CATANIA

I Carabinieri del Nas di Catania hanno controllato due laboratori di pasticceria e un'industria alimentare della provincia, sequestrando complessivamente 1.415 kg di preparati e basi per prodotti dolc...

I Carabinieri del Nas di Catania hanno controllato due laboratori di pasticceria e un'industria alimentare della provincia, sequestrando complessivamente 1.415 kg di preparati e basi per prodotti dolciari.

I prodotti sequestrati erano in parte scaduti, privi di etichettatura e tracciabilità, e in parte stoccati in un locale/deposito con gravi carenze igienico-sanitarie, con la presenza di escrementi di roditori.

In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38%, ha contestato 574 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 425 mila euro, e sequestrato 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila euro. Sei i titolari di negozi deferiti all'Autorità giudiziaria e sequestrate oltre 300 colombe e uova. Sono 15 i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività stimate in un valore economico superiore a 5 milioni di euro.