BLITZ DEI ROS, 21 ARRESTI: DECAPITATA COSA NOSTRA ENNESE
Operazione antimafia del carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre citta' italiane.Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dal...
Operazione antimafia del carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre citta' italiane.
Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa nostra ennese.
Intratteneva anche rapporti con esponenti della criminalita' organizzata di altre parti della Sicilia. Documentate le relazioni con la cosca Ercolano-Santapaola di Catania.
Intercettazioni e video hanno immortalato summit in un casolare di campagna.
Per gli inquirenti la conferma della dinamicità di questa articolazione strategica di Cosa nostra ennese.
Fatta luce su numerosi delitti tra cui l'omicidio di Filippo Marchì avvenuto il 16 luglio 2017.
IN AGGIORNAMENTO