BLITZ DEL ROS DI CATANIA: NOVE ARRESTI E SEQUESTRO DI BENI

I Carabinieri del ROS stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere ed agli arresti domiciliari, nei confronti di 9 persone, emessa dal GIP Distrettuale, su richiesta della DDA di Catania.

Il GIP ha altresì disposto il sequestro preventivo di società e beni mobili per un valore complessivo calcolato in € 12.660.000,00.

Il provvedimento è scaturito da articolata attività d’indagine avente a oggetto gli investimenti immobiliari eseguiti, negli anni ’90, direttamente da SANTAPAOLA Benedetto, ERCOLANO Aldo cl. 60, MANGION Francesco e CESAROTTI Giuseppe.

Le fattispecie delittuose perseguite sono quelle di cui agli artt. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), 110 e 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione di tipo mafioso), 629 c.p.(estorsione), 648 bis c.p. (riciclaggio), 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) e 513 bisc.p. (illecita concorrenza con minaccia).

​I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne, in Procura.