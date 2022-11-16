BLITZ DELLA GDF. SOCIETÀ SOTTO IL CONTROLLO DEI CLAN. 24 ARRESTI, SEQUESTRATE 3 SOCIETÀ TRA CATANIA E MESSINA
Un'operazione antimafia, con oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è in corso tra Sicilia e Lombardia.Finanzieri stanno eseguendo un'ordinanza di misure caute...
Finanzieri stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelare personali e reali emessa dal Gip, su richiesta della Dda della Procura di Catania, nei confronti di 24 persone.
Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di armi.
Coinvolti esponenti del clan Cintorino (Cappello) e Brunetto (Santapaola-Ercolano).
Sequestrate 3 società operanti nella provincia di Catania e Messina sotto il controllo dei clan.
Sull'operazione, denominata 'Tuppetturu', nome che in siciliano indica una piccola trottola di legno, alle 10.30 si terrà una conferenza nella sala Koiné del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania della Guardia di finanza di Catania