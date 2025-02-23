BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA A CALTAGIRONE: SEQUESTRATI CAPI DI ABBIGLIAMENTO FALSIFICATI IN UN MERCATO COMUNALE

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di uno specifico piano di intervento nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi, hanno eseguito un’...

I Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, in particolare, hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante che esponeva, per la vendita all’interno di un mercato comunale, diversi capi di abbigliamento griffati, quali jeans, giubbotti e cappelli, riconducibili a noti marchi, tra i quali: “Stone Island”, “Guess”, “Armani”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” e altri ancora.

La merce, sottoposta a una preliminare ispezione, benché presentasse imperfezioni nella realizzazione, come l’applicazione di etichette con cuciture irregolari e l’utilizzo di materiali di scarsa qualità verosimilmente difformi dagli originali, mostrava in effetti caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità. Pertanto, si è proceduto a ritirare immediatamente i prodotti dalla vendita e a sottoporli a sequestro probatorio, al fine di richiedere una successiva perizia tecnica.

Il responsabile è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e 6 Ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione conclusa testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle Calatine nella mappatura delle fenomenologie illecite sul territorio e nel repentino intervento a tutela delle corrette pratiche concorrenziali di commercio e della fiducia dei consumatori finali.