BLITZ DELLA POLIZIA AL MERCATO RIONALE DI BARRIERA: SEQUESTRATI 420 KG DI UVA NON TRACCIATA

Oltre 420 chili di uva da tavola priva del requisito della tracciabilità è stata sequestrata dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle rafforzate azioni di controllo disposte dal Questore di Catania in tutto il territorio provinciale per contrastare il fenomeno del commercio illegale di uva a tutela dei produttori del comparto vitivinicolo che, soprattutto nella zona del calatino, hanno denunciato diversi furti perpetrati nei loro vigneti, dopo gli innumerevoli sforzi e sacrifici per lavorare le viti e fornire un prodotto di grande qualità.

Nelle scorse settimane, infatti, molti produttori hanno lamentato diversi furti di uva da tavola nelle campagne di Mazzarone, Licodia Eubea e Caltagirone. In tutto il territorio provinciale sono stati rafforzati i servizi di controllo di tutta la filiera agroalimentare, dai mercati più grandi a quelli strettamente locali, riuscendo a sequestrare diversi chili di frutta a soggetti che non hanno saputo fornire alcun documento utile ad attestare l’esatta provenienza dei prodotti.

Al riguardo, ieri, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno coordinato una specifica operazione di controllo nel mercato rionale di Barriera, a Catania, per verificare l’esatta provenienza della frutta esposta nei banchi, in modo da assicurare, da un lato, l’osservanza delle corrette procedure per la commercializzazione del prodotto e, dall’altro, gli standard di sicurezza alimentare a garanzia della salute dei consumatori.

Oltre ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli accertamenti hanno visto impegnati il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliane e gli agenti della Polizia Locale. Le verifiche congiunte hanno permesso di sequestrare sul banco di un commerciante oltre 400 chili di uva da tavola, esposta per la vendita ai potenziali clienti del mercato sprovvista del necessario requisito della tracciabilità. Una volta accertata l’idoneità al consumo umano, l’uva è stata donata in beneficenza alla Caritas.

Il commerciante è risultato irregolare perché privo dei requisiti per la vendita di prodotti alimentari e dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Per queste ragioni, l’uomo è stato sanzionato per 3.579 euro. Nei suoi confronti è stata elevata anche un’ulteriore sanzione di 1.500 per l’uva non tracciata.