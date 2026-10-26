AUGUSTA Bloccano nave carica di armi diretta a Sigonella: interviene la Finanza, 10 denunciati

Protesta nel porto di Augusta: imbarcazioni della Global Sumud Flotilla ostacolano una nave mercantile che trasporta armi. Scattano dieci denunce.

Unità navali della Guardia di Finanza sono intervenute nel porto di Augusta (Siracusa), dove due imbarcazioni a vela, una battente bandiera polacca e l'altra francese, della Global Sumud Flotilla, stavano ostacolando l'ingresso in porto della Sunaid X, una motonave mercantile battente bandiera portoghese, che trasportava armi da Livorno per la base militare di Sigonella.

La stessa imbarcazione era stata fermata il 22 ottobre scorso a Livorno per impedire che entrasse in porto.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto.

La sala operativa del Reparto Operativo Aeronavale ha disposto l'invio in zona di due pattugliatori da Siracusa e Catania. Poco dopo si è aggiunta una terza imbarcazione.

Durante l'operazione, coordinata dalla sala operativa in costante raccordo con il Comando Provinciale di Siracusa, la Prefettura e la Questura, i militari sono riusciti a far entrare in porto la motonave.

I dieci occupanti delle imbarcazioni, cinque italiani e cinque stranieri di nazionalità irlandese, greca, svizzera, francese e statunitense, sono stati denunciati per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.