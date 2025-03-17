BLOCCATI DALLA NEVE SULL’ETNA AD ADRANO: TRE GIOVANI SOCCORSI NELLA NOTTE

i è concluso nella tarda serata di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto al soccorso di tre escursionisti minorenni a nord de...

i è concluso nella tarda serata di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto al soccorso di tre escursionisti minorenni a nord del monte Leporello nel territorio del Comune di Adrano (CT)

In particolare, alle ore 17:20 circa di ieri, la Sala Operativa del N.U.E. 112 ha comunicato alla Stazione S.A.G.F. di Nicolosi che tre giovani escursionisti si trovavano in difficoltà all’interno del demanio forestale ‘Filiciusa-Milia’, sul versante ovest dell’Etna.

Contattati telefonicamente, i suddetti escursionisti hanno riferito di essere in località Poggio La Caccia e di avere difficoltà, a causa della coltre nevosa, ad avanzare lungo il sentiero per rientrare verso Piano Fiera, inoltre i ragazzi non erano adeguatamente equipaggiati per affrontare l’abbassamento delle temperature al tramonto e il buio incombente.

Una pattuglia di due militari S.A.G.F. ha raggiunto, a bordo di un mezzo fuoristrada, località Piano Fiera, e da lì ha proseguito all’interno del demanio forestale fin dove il manto nevoso lo permetteva, continuando successivamente a piedi, fino a raggiungere i tre ragazzi a nord di Monte Leporello.

Spaventati ed infreddoliti, i tre sono stati accompagnati fino alla vettura di servizio e con questa fino al piazzale di Piano Fiera da dove erano partiti. Qui è arrivata un’ambulanza del 118, il cui personale ha provveduto a effettuare i dovuti controlli medici.

Risultati in buona salute, i giovani escursionisti sono stati affidati ai genitori di uno dei ragazzi per fare rientro alle proprie case.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire, anche grazie al supporto tecnico del personale del S.A.G.F.