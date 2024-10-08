BLOCCATO A BELPASSO CON STRUMENTI PER FURTI D’AUTO: DENUNCIATO 19ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Nell’ambito delle attività di intensificazione dei servizi preventivi sul territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e il contrasto all’illegalità diffu...

Nell’ambito delle attività di intensificazione dei servizi preventivi sul territorio, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e il contrasto all’illegalità diffusa tra cui i reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno denunciato un 19enne residente a Motta Sant’Anastasia, già noto alle forze dell’ordine, per possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, durante un servizio di perlustrazione notturna, intorno alle ore 23:30, una pattuglia del Nucleo Radiomobile stava percorrendo la Strada Provinciale 14 – Via Mongibello, nel comune di Belpasso, quando nei pressi del distributore di carburante ha visto un giovane che, trovandosi in una zona appartata e buia vicino a diversi veicoli in sosta, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi a piedi in direzione del parco giochi di Via Boris Giuliano.

Subito raggiunto, fermato e identificato, il ragazzo ha spiegato, all’equipaggio della gazzella, di trovarsi sul posto per incontrare una ragazza.

Il suo comportamento nervoso e le risposte evasive, tuttavia, hanno insospettito i militari che, pertanto, hanno deciso approfondire le verifiche, ma non riscontravano nulla di sospetto o illegale durante quel controllo. Ultimati tutti gli accertamenti il giovane, quindi, è stato fatto allontanare.

È trascorso pochissimo tempo quando la pattuglia, durante i controlli nelle vie adiacenti, tra cui Via Pier Santi Mattarella e Via Boris Giuliano, ha notato nuovamente il ragazzo. Questa volta correva da Via Mongibello verso un distributore, stringendo tra le mani un marsupio, un dettaglio che ha subito insospettito i Carabinieri poiché al precedente controllo ne era privo.

Colta la stranezza, i gli investigatori hanno deciso di procedere ad un ulteriore verifica, ma il 19enne, intuendo le loro intenzioni, ha gettato il marsupio in un giardino privato prima di essere fermato.

L’accessorio è stato subito recuperato dai Carabinieri, rivelando un dettaglio fondamentale della vicenda.

All’interno della borsetta i Carabinieri, infatti, hanno rinvenuto diversi oggetti sospetti, tra cui uno scaldacollo blu scuro, uno arancione, due grimaldelli in acciaio modificati, una chiave combinata cromata da 12 mm e uno strumento diagnostico OBD II.

Quest’ultimo viene utilizzato per connettersi alla centralina delle automobili e avviarle senza chiave, mentre i grimaldelli sono comunemente impiegati per forzare i blocchi dello sterzo o aprire gli sportelli dei veicoli.

Tutti questi elementi hanno immediatamente lasciato presagire un possibile piano per il furto di un’auto, rafforzando i sospetti nei confronti del giovane.

Messo di fronte all’evidenza, il ragazzo ha ammesso di essere il proprietario del marsupio e del suo contenuto, che è stato naturalmente sequestrato dai Carabinieri.

Il 19enne è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.