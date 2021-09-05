BLOCCATO A FIUMICINO IL TABACCAIO CHE HA RUBATO IL GRATTA E VINCI A NAPOLI

Il tabaccaio che a Napoli ha sottratto a una anziana un Gratta e vinci da 500mila euro ha provato a lasciare l'Italia, ma è stato bloccato a Fiumicino dalla Polizia di frontiera in seguito all'alert d...

A cura di Redazione 05 settembre 2021 19:45

