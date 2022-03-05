BLOCCATO AL PORTO DI CATANIA CARICO DI 827 BATTERIE AL LITIO DALLA CINA
I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Catania, nell’ambito dei controlli finalizzati al riscontro della conformità e della sicurezza dei prodotti, hanno sospeso un’importazione di 827 batterie al litio, provenienti dalla Cina, destinate al montaggio su biciclette a pedalata assistita.
Contrariamente a quanto disposto dal Codice del consumo, secondo cui tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana, la partita di merce è stata bloccata poiché le istruzioni a corredo si mostravano incomplete e redatte in lingua diversa.
Impedita l’immissione in consumo della merce, la stessa è stata sottoposta alla regolarizzazione documentale prima di essere lasciata alla libera disponibilità dell’importatore, comunque soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.