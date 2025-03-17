BLOCCATO SULLA TANGENZIALE CON 1000 LITRI DI CARBURANTE RUBATO

La Polizia di Stato, ieri sera, ha denunciato un uomo che trasportava, senza alcuna autorizzazione, 1000 litri di carburante di provenienza furtiva.Nel corso della serata, una pattuglia della Sezione...

Nel corso della serata, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Catania, in servizio lungo la Tangenziale, ha provveduto a fermare e controllare un furgone bianco che viaggiava con il portellone posteriore semi aperto. Il mezzo, che non risultava rubato e che era regolarmente assicurato, al suo interno, tuttavia, trasportava merce pericolosa che avrebbe potuto costituire un grande pericolo per la circolazione stradale e per lo stesso conducente: una grossa cisterna in plastica, contenente circa 1000 litri di carburante, per il cui trasporto occorre specifica documentazione autorizzativa e il rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia.

Il conducente, che non ha saputo fornire alcune valida giustificazione in merito alla provenienza di quanto trasportato, è stato denunciato per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’uomo, altresì, è stato sanzionato amministrativamente per violazione della normativa relativa al trasporto di merce pericolosa e nei suoi confronti i poliziotti hanno provveduto al ritiro della patente e della carta di circolazione.

La cisterna è custodita a cura della Polizia Stradale, in attesa di individuare il legittimo proprietario per la restituzione.