Blockchain e casinò: un binomio all’insegna della sicurezza

La blockchain è una rivoluzione che è nata nel mondo della tecnologia e che si è espansa, nel giro di poco tempo, a diversi altri settori grazie agli innumerevoli vantaggi che offre. Sicurezza, velocità e trasparenza sono le caratteristiche chiave di questa innovazione: tre pilastri che si inseriscono perfettamente in qualunque settore dell’attività umana. In particolar modo però, si tratta di vantaggi particolarmente apprezzati laddove se ne sentiva una particolare necessità.

Il mondo dei casinò online è tra questi. Come sanno bene piattaforme del calibro di HitNSpin, è fondamentale offrire agli utenti un’esperienza che sia non solo divertente e remunerativa, ma anche sicura. Depositi, prelievi, comunicazione di dati personali sono tutte attività con un valore non solo economico, ma anche di privacy e sicurezza online. La tecnologia blockchain rappresenta una svolta importante in tal senso grazie alle sue caratteristiche intrinseche.

Maggiore sicurezza e minori restrizioni

Avere maggiore libertà nell’attività di gioco, associata a un altrettanto livello di sicurezza è il sogno di ogni giocatore online. Questo vale anche per le piattaforme di gambling straniere, che operano cioè legalmente ma con una licenza rilasciata da un’autorità internazionale. In tal caso infatti è maggiore la richiesta, da parte dei player, di una garanzia. E la blockchain è stata una delle risposte date dagli operatori del settore.

Cerchiamo quindi di capire in che modo questa nuova tecnologia aggiunge un ulteriore livello di protezione e trasparenza alle attività nei casinò virtuali. Prima però, diamo una breve definizione di blockchain, utile anche ai meno esperti del settore.

Come funziona la blockchain

Anche se applicata soprattutto in ambito finanziario, la blockchain è una tecnologia che può essere utilizzata in tantissimi aspetti concreti dell’attività umana. La struttura è quella di una “catena di blocchi”, come suggerisce il nome, che si snoda attraverso un registro pubblico, denominato “ledger”. Su questo registro vengono riportate tutte le attività eseguite dagli utenti, senza la necessità di un soggetto intermediario che gestisca la transazioni.

I vantaggi della blockchain nei casinò online

Già da questa breve descrizione del funzionamento della catena di blocchi, possiamo intuire quali potrebbero essere i suoi benefici nel mondo del gioco online.

Trasparenza

La trasparenza nei casinò online con denaro reale è un aspetto chiave. L’attività di gioco inizia con un deposito e termina con un prelievo, e il giocatore deve poter monitorare tutto il flusso in ogni momento. Questo non è possibile con i sistemi finanziari tradizionali, ma lo diventa se il casinò adotta la blockchain, grazie al suo registro pubblico condiviso.

Immutabilità

Capita sempre più spesso che le transazioni finanziarie non vadano a buon fine. Possono esserci ad esempio storni eseguiti dal mittente di fondi, problemi tecnici da parte del fornitore del pagamento, hacker che si inseriscono nella transazione e riescono a deviare il pagamento.

Maggiore sicurezza e protezione dei dati

Uno dei punti di forza della blockchain è il particolare livello di sicurezza che offre. Alla base di questo c’è infatti il sistema di criptazione, che cripta i dati e li trasmette tramite una rete distribuita. In questo modo è molto difficile riuscire a decriptare i dati o a venirne in possesso. Inoltre, il sistema automatizzato che viene utilizzato elimina la necessità di un intervento umano, eliminando del tutto il rischio di manipolazione o furto dei dati.

Transazioni decentralizzate

La decentralizzazione delle transazioni è un aspetto innovativo, tipico della blockchain. Quando effettuiamo operazioni, sia di prelievo che di deposito, non c’è un fornitore di servizi a cui dobbiamo affidarci e a cui dobbiamo trasferire una commissione di transazione, a titolo di servizio reso. La conseguenza è che i fondi che trasferiamo non vengono decurtati dalle odiose commissioni bancarie o di altri istituti. Il costo delle operazioni su blockchain è infatti nullo, o irrisorio, preservando quindi il valore iniziale dell’operazione.

Promozione del gioco responsabile

La blockchain non deve essere utilizzata solo per registrare dati relativi alle transazioni. Può essere infatti uno strumento molto utile e pratico per aiutare i player a perseguire un gioco responsabile. Verificare quanto denaro e quanto tempo abbiamo dedicato a una piattaforma di gioco può essere molto importante per capire se ci siamo avvicinati troppo al limite consentito o, addirittura, lo abbiamo superato.

Inclusività a livello globale

Anche se si parla spesso di globalizzazione come di una realtà che coinvolge soprattutto le attività online, in realtà i limiti che ancora oggi dobbiamo affrontare sono diversi. Il settore bancario in particolare è ancora soggetto a diverse limitazioni in base alla nazionalità degli utenti, siano essi giocatori che casinò. La blockchain supera i limiti dei confini e consente una partecipazione più ampia.

Il futuro dei casinò online

Il fatto che il gambling virtuale sia in costante crescita non vuol dire che ci siano degli aspetti che possono essere rafforzati. Quello della sicurezza ad esempio è un settore in continua evoluzione, perché sempre nuove e diverse sono le minacce che arrivano dal mondo virtuale. La blockchain è una delle risposte più efficaci a tali rischi, dato che offre un raggio d’azione a 360°. Va anche menzionata però la necessità, da parte dei player, di acquisire dimestichezza con l’innovazione tecnologica, dato che a guadagnarne è la protezione e la serenità di tutta l’attività di gioco.