BLUFI: AUTO IN RETROMARCIA, INVESTE E UCCIDE LA MOGLIE

Tragedia ieri pomeriggio a Blufi nel Palermitano.

Un pensionato di 85 anni, ha investito la moglie per sbaglio all'interno di una villetta di loro proprietà. La donna stava aprendo il cancello ed è stata travolta dall’auto del marito che faceva retromarcia.

Trasportata in elisoccorso, atterrato a Castellana Sicula, in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, la donna è morta in serata per le troppe ferite riportate

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.