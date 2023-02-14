BOLIDE ILLUMINA A GIORNO I CIELI DELL'ITALIA, DIVERSE SEGNALAZIONI PURE DALLA SICILIA. IL VIDEO
14 febbraio 2023 23:14
Alle ore 18:58 di oggi, un luminosissimo bolide è stato avvistato in tutto il sud Italia, segnalazioni sono arrivate pure dalla Sicilia.
Un bolide è un frammento roccioso proveniente dallo spazio, che entrando nell’atmosfera terrestre, tende a bruciare a causa dell’elevatissimo calore generato dall’attrito dell’aria. Un meccanismo identico alle stelle cadenti, ma in questo caso i frammenti sono di dimensioni più grandi e quindi maggiormente luminosi.