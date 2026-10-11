Bollette, batosta a Catania: +40,6% per luce e gas, quasi 1.000 euro

Luce e gas, a Catania la spesa potrebbe aumentare del 40,6% tra settembre e dicembre 2026. La stima di Facile.it: è il rincaro più alto tra le province siciliane

Oltre al caro carburante, i siciliani potrebbero dover fare i conti anche con il caro energia. Secondo un’analisi elaborata da Facile.it, se le previsioni sui prezzi dell’energia saranno confermate, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas potrebbero aumentare sensibilmente rispetto allo stesso periodo del 2025.

A preoccupare maggiormente è la situazione di Catania, che secondo la stima potrebbe registrare la spesa più elevata tra le province siciliane considerate nell’analisi.

Nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2026, una famiglia della provincia di Catania potrebbe arrivare a spendere complessivamente circa 989 euro per luce e gas.

Si tratta di un aumento del 40,6% rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo del 2025.

Catania si colloca così al primo posto in Sicilia per spesa stimata e anche per incremento percentuale.

Alle sue spalle c’è Ragusa, con una spesa prevista di circa 873 euro e un aumento del 39,5%. Segue Enna, con 862 euro (+39,9%).

La graduatoria prosegue con Caltanissetta, dove la stima è di 838 euro (+39%), Trapani con 831 euro (+39,2%), Messina con 813 euro (+38,9%), Agrigento con 758 euro (+38,5%) e Palermo con 744 euro (+38,2%).

In fondo alla classifica si trova Siracusa, con una spesa stimata di circa 706 euro e un aumento del 37,6%.

Alla base delle stime ci sono le quotazioni dell'energia. L’analisi prende in considerazione i prezzi effettivi di settembre e i forward sui prezzi dell’energia elaborati da EEX per i mesi successivi, facendo riferimento a contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato.

Per i quattro mesi da settembre a dicembre, il PUN, cioè il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, viene indicato in aumento dell'84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ancora più marcata la crescita prevista per il gas: il PSV, indice di riferimento per il costo all’ingrosso del gas, risulterebbe in aumento del 135% rispetto al 2025.

Se queste dinamiche saranno confermate, l’autunno e l’inverno potrebbero quindi trasformarsi in mesi particolarmente pesanti per i bilanci delle famiglie siciliane.

Secondo gli esperti di Facile.it, questo potrebbe essere il momento opportuno per verificare le condizioni della propria fornitura di luce e gas e confrontarle con le altre offerte presenti sul mercato.

Una delle possibilità da valutare potrebbe essere il passaggio a una tariffa a prezzo fisso, che consentirebbe di proteggersi da eventuali ulteriori aumenti del mercato.

La raccomandazione è però di valutare la scelta con attenzione e senza aspettare troppo, perché anche le offerte a prezzo bloccato potrebbero diventare più costose qualora i prezzi all’ingrosso continuassero a salire.

Per le famiglie della provincia di Catania, dunque, la prospettiva è quella di un autunno segnato da una possibile nuova stangata: quasi mille euro in quattro mesi per luce e gas, secondo le stime, con un incremento del 40,6% rispetto al 2025.