BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 12 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 12 NOVEMBRE 2021:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SARDEGNA E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SULLA SICILIA.

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 12 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE,

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.